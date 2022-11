Będzie wielki krach? Blady strach pada na kluby

Czy kluby zbankrutują przez inflację?

Ostatni okres transferowy był rekordowy, jeśli chodzi o wydatki klubów na zawodników. Kontrakty poszły niesamowicie w górę. W PGE Ekstralidze wartość umowy przekraczająca milion złotych to już żadne cuda. Teraz najlepsi chcą co najmniej 10 tysięcy złotych za punkt i milion złotych za podpis. Tak się żyje w najlepszej lidze świata pomimo postpandemicznego kryzysu, który wzmacnia jeszcze wojna na Ukrainie.



Ktoś mógłby powiedzieć, że to efekt nowej umowy telewizyjnej, która dała klubom pokaźny zastrzyk gotówki do budżetów. Coś pewnie w tym jest, ale ograniczenie się tylko do tego byłoby chyba nie do końca sprawiedliwe. W takiej eWinner 1. Lidze stawki za zawodników też przecież poszybowały niesamowicie w górę. Prezes Wybrzeża Gdańsk Tadeusz Zdunek mówił niedawno w rozmowie z nami, że dwa lata temu można było pozyskać klasowego zawodnika za cenę dwukrotnie niższą.