Będzie twarde lądowanie? Jedna nadzieja dla klubu

Adrian Cyfer czy Kevin Fajfer?

O drugie miejsce na pozycji krajowego seniora w PSŻ-cie powalczą Adrian Cyfer i Kevin Fajfer. Obaj w poprzednim sezonie ścigali się na poziomie 2. Ligi Żużlowej. - Są to zawodnicy, którzy mają dobre i gorsze występy. Cyfer przez lata był w cieniu Bartka Zmarzlika, zapowiadał się na dobrego zawodnika. Za nim dobry sezon, ale 1. Liga to już nie są przelewki. Fajfer również miał swoje momenty. Czy są to zawodnicy pewni punktów w każdym meczu i na każdym torze? Myślę, że będzie o to ciężko - ocenił były żużlowiec m.in. klubów z Wrocławia i Lublina.