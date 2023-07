Będzie transfer polskiego mistrza? Zawodnik zabrał głos

Po wypowiedzi Krzysztofa Cegielskiego w programie emitowanym na Youtube Canal+ Sport - Kolegium Żużlowe zaczęło aż huczeć od plotek. Menedżer zawodnika powiedział, że sugerowałby mu transfer do Gorzowa, bo tamtejszy tor rozwija umiejętności jeździeckie. Faktem jest, że wstępne zapytanie o potencjalne usługi Kołodzieja złożyła Stal Gorzów i to w momencie, kiedy z ich gwiazdą, Andersem Thomsenem negocjował mocno For Nature Solutions KS Apator Toruń.