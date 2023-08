Będzie transfer duńskiego mistrza? Zawodnik zabrał głos

Musimy pamiętać, jaką miałem kontuzję. Wracam po niej. Nie widziałem żadnego innego żużlowca wracającego po takiej kontuzji. Czuję codziennie ból. Tylko, gdy się ścigam go nie czuję. Nie mogę się doczekać zimy, kiedy zacznę przygotowania do przyszłego sezonu. Przed sezonem trenowałem dopiero od stycznia. Nie mogę się doczekać 2024 roku, bo jak widzicie - nadal potrafię wygrywać wyścigi. Już teraz zaczynam przygotowania do przyszłorocznych startów

~ skomentował Pedersen w wywiadzie z Anitą Mazur.