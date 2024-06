Będzie sensacyjny transfer? Głośny powrót wisi w powietrzu

Buczkowski pracuje na powrót do PGE Ekstraligi

Jeżeli zawodnik utrzyma wysoką formę do końca rozgrywek, to temat jego jazdy w PGE Ekstralidze może realnie się sfinalizować. Nie bez szans na awans jest Polonia Bydgoszcz, która z pewnością chciałby zatrzymać swojego lidera w przypadku zwycięstwa w Metalkas 2. Ekstralidze. To jednak nie jedyna opcja, jaką ma Buczkowski. Znajduje się on bowiem na radarze GKM-u Grudziądz.