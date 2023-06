Będzie sensacyjny powrót do kadry? O tym rozmawiał z trenerem

Przy okazji nominacji Maksyma Drabika do dzikiej karty na pierwszą rundę Tauron SEC w Częstochowie doszło do rozmowy zawodnika Tauron Włókniarza o powrocie do reprezentacji Polski i ewentualnym występie w finale Drużynowego Pucharu Świata, który jest planowany na koniec lipca we Wrocławiu.