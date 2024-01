Będzie rozmowa wychowawcza? Sportowiec mógł stracić życie [FELIETON]

Mateusz Bartkowiak robił sobie zdjęcia pędząc autostradą 170 km/h, dodatkowo trzymając kubek kawy. Według mnie poniesie konsekwencje swojego zachowania, bo zainteresuje się nim policja. Czy klub także powinien ingerować? Nie, to jego prywatna sprawa i prywatne wybryki. Chociaż można przeprowadzić rozmowę wychowawczą. Bartkowiak w końcu podpisał gdzieś kontrakt, ktoś mu zapłacić pieniądze, a on ryzykuje życie i zdrowie. Jak się zabije, czy okaleczy, to co klub będzie miał? Same straty. Karać jednak z pozycji klubu nie ma za co. Od tego są odpowiednie instytucje.