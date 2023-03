Będzie przebierał w ofertach. Zaklina się, że ich nie wystawi

Tarasienko będzie musiał usiąść z wrażenia

W ciemno można założyć, i z tego zdaje sobie sprawę team Tarasienki, że pod koniec kwietnia zostanie on zasypany ofertami. Jeszcze zanim zdąży usiąść do stołu z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz dostanie kilka takich propozycji, że będzie musiał usiąść z wrażenia.

Zawodnik odwdzięczy się GKM-owi Grudziądz?

Tarasienko nie ma podpisanego z GKM-em żadnego papieru. Nie ma umowy, która w jakikolwiek sposób wiązałaby go z tym klubem. Rosjanin z polskim obywatelstwem chce się jednak odwdzięczyć za wszystko, co GKM dla niego zrobił.

Rok temu, gdy PZM podjął decyzję o wykluczeniu Rosjan z ligi, to GKM nie zostawił Tarasienki na lodzie. Dostał on pracę w teamie juniora Kacpra Pludry. Pomagał mu w trakcie ligowych spotkań. Jeszcze większą pomoc Tarasienko dostał teraz. GKM pomógł mu z formalnościami dotyczącymi starań o paszport.

Działacze GKM-u wierzą w Tarasienkę

Tajemnicą poliszynela jest, że to GKM zainteresował Rzecznika Praw Obywatelskich problemem Tarasienki. Włączenie się do akcji RPO sprawia, że zawodnik będzie mógł jeździć w tym roku jako Polak. Wcześniej nie było to takie pewne. Część wysoko postawionych działaczy mówiła wprost, że Tarasienko zostanie objęty regulaminowym zapisem o 2-letniej blokadzie zawodników zmieniających obywatelstwo. Słowem Tarasienko mógłby jeździć, ale nie byłby wliczany do limitu Polaków. Startując jako Polak, jest jednak o wiele bardziej łakomym kąskiem. Tak dla GKM-u, jak i dla innych.