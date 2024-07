Będzie kolejny transfer. Zwrot akcji, znany milioner spadnie z ligi?

Z dwóch źródeł słyszymy, że Poczta dołączy do Wybrzeża dopiero, gdy beniaminek z Rzeszowa oficjalnie zapewni sobie utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywkowym. Co prawda Stal jest już bardzo blisko osiągnięcia tego celu (przed sezonem był to cel minimum), jednak potrzebuje jeszcze jednego zwycięstwa. Kropkę nad "i" zespół menedżera Pawła Piskorza będzie mógł postawić 27 lipca w domowym meczu z #OrzechowaOsada PSŻ-em Poznań. Reklama

Wybrzeże musi uzbroić się w cierpliwość. Niewykluczone jednak, że klub raz jeszcze zwróci się z prośbą do rzeszowian o wcześniejsze wypożyczenie Poczty, ale czy ma to sens? Następny mecz gdańszczanie odjadą dopiero 28 lipca, czyli dzień po potyczce Stal - PSŻ. Jak wszystko dobrze pójdzie, to menedżer Eryk Jóźwiak będzie miał do dyspozycji wychowanka Ostrovii Ostrów, aktualnie reprezentującego beniaminka z Podkarpacia.



Żużel. Miało spaść Wybrzeże, a spadnie Orzeł?

Wybrzeże z Pocztą w składzie jest całkiem niezłym rozwiązaniem dla samej Stali, która w tym momencie rywalizuje z Orłem o miejsce w szóstce. Jeśli gdańszczanie wygrają w Łodzi (Poczta byłby wzmocnieniem, patrząc na jazdę formacji młodzieżowej Wybrzeża), to otworzą drzwi rzeszowianom do play-off i przy okazji dadzą sobie szansę, mocno komplikując życie drużynie zbudowanej przez milionera Witolda Skrzydlewskiego.



Załóżmy, że w Wybrzeżu wszystko zagra i faworyt do spadku sensacyjnie wygra za trzy punkty. Wtedy zrobi się arcyciekawie. W sierpniowym dwumeczu z INNPRO ROW-em gdańszczanie będą mogli się uratować, oczywiście jeśli Orzeł przegra w Krośnie. Reklama

Żużel w Łodzi stoi pod dużym znakiem zapytania. Właściciel Skrzydlewski już zapowiedział, że wystawi klub na sprzedaż za symboliczną złotówkę. Milioner po 19 latach finansowania tej dyscypliny ma dość i chce usunąć się w dzień. W niedawnym wywiadzie dla TV Toya Sport zapewnił, że jeśli nie znajdzie się chętna osoba do przyjęcia Orła, to klub będzie musiał zostać zlikwidowany. Więcej TUTAJ.



Kto spadnie - Wybrzeże czy Orzeł?



Mecze Wybrzeża do końca rundy zasadniczej (aktualnie drużyna ma 3 punkty):

- Orzeł (wyjazd)

- ROW (wyjazd)

- ROW (dom)



Mecze Orła do końca rundy zasadniczej (aktualnie drużyna ma 9 punktów):

- Wybrzeże (dom)

- Wilki (wyjazd)

