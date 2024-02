Będzie hit czy klapa? Legenda bierze sprawy w swoje ręce

64-letni już Nielsen to legenda sportu żużlowego, wielokrotny medalista mistrzostw świata (indywidualnie, drużynowo, w parach). Indywidualnie jest czterokrotnym mistrzem świata, co plasuje go na czwartym miejscu w klasyfikacji wszech czasów , tuż za Tonym Rickardssonem, Ivanem Maugerem i Ove Fundinem (cztery złote medale, sześć srebrnych i dwa brązowe).

Żużel. Polonia Piła. Hans Nielsen nie jest tylko trenerem na papierze

Kiedy tak znane nazwisko pojawia się na trzecim poziomie rozgrywkowym, od razu są domysły, czy nie jest to tylko chwyt marketingowy. Owszem, pozyskanie Nielsena jest strzałem działaczy Polonii w dziesiątkę, ale daje klubowi więcej niż tylko swoje nazwisko. Zimą koordynował przygotowania indywidualne zawodników, przeprowadził także testy sprawnościowe i wydolnościowe.



Legenda Polonii i trener przygotowania fizycznego opracowali dla zawodników plany przygotowań. Przed startem rozgrywek Nielsen będzie miał sporo pracy z pilskim torem. Zanim nawierzchnia zostanie przygotowana do pierwszych treningów, trener do spółki z toromistrzem muszą wykonać szereg czynności. Wszystko klub skonsultował z Główną Komisją Sportu Żużlowego.



Na marzec Polonia ma zaplanowane sparingi z H. Skrzydlewska Orłem Łódź. Skład pilan nie jest najmocniejszy w lidze, natomiast dotarcie do półfinałów jest realnym celem. Gdyby to udało się Nielsenowi, jego trenerską przygodę w klubie, w którym jest legendą, wszyscy oceniliby pozytywnie. Na inaugurację (30 marca) do Piły ma przyjechać zespół z Opola.