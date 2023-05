Będzie debiut? Niemiec rozłożył mu czerwony dywan

Piskorz mówi, że Pieszczek wiedział, na co się pisze

Żużlowiec pochodzący z Gdańska w wywiadzie w Canal+ mówił o pewnych ustaleniach z klubem. Zatem, jakie to są ustalenia? - Układ jest prosty. Mamy całą drużynę i jednego rezerwowego. Krystian przychodząc do nas wiedział, na jakich zasadach to będzie polegało. U nas nie ma czegoś takiego jak rywalizacja na treningu. Mamy grono zawodników, z których po prostu będziemy wybierać skład. Tak samo podejdziemy do meczu z Kolejarzem Opole - powiedział menedżer.Piskorz twierdzi, że wypożyczenie Pieszczka nie zepsuje atmosfery w zespole. - Nie boję się o to, bo każdy zawodnik wiedział o tym transferze. Zamieniliśmy dwóch zawodników na jednego. Dla mnie, jako dla menedżera, jest to komfortowy ruch. Mam alternatywę w przypadku kontuzji lub słabszego występu każdego z seniorów. Marcin Nowak ma ligę angielską, która przeważnie jest dzień przed naszym meczem ligowym. Jeśli kiedyś coś wydarzy się na lotnisku i lot będzie opóźniony, to mamy rezerwowego. Wtedy drużyna nie powinna stracić na jakości - stwierdził.