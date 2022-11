Będzie czwarty Rosjanin w polskiej lidze? Nowe informacje

Wadim Tarasienko wciąż czeka na podpis prezydenta

Od kilku miesięcy mówi się, że do Gleba Czugunowa, Artioma Łaguty, Emila Sajfutdinowa i Andrieja Kudriaszowa, czyli Rosjan posiadających polski paszport, dołączy Wadim Tarasienko. Żużlowiec stracił co prawda cały poprzedni sezon, ale od dłuższego czasu stara się o obywatelstwo naszego kraju. Ma ku temu twarde argumenty. Od lat mieszka w Polsce, ma żonę Polkę, w pełni utożsamia się z naszym krajem i płaci tu podatki.

Niektórzy twierdzą, że spośród wszystkich Rosjan, to jemu właśnie najbardziej należy się polski paszport. Fakty są jednak takie, że zawodnik z pomocą ZOOleszcz GKM-u Grudziądz uruchomił całą procedurę już stosunkowo dawno, a sprawa zatrzymała się na biurku Prezydenta Andrzeja Dudy. To od podpisu głowy państwa zależy jego dalszy los.

Sprawdziliśmy, jak obecnie ma się sprawa Tarasienki. Okazuje się, że przełomu nie ma, ale jest spora szansa, że wkrótce Wadim dopnie swego. - Sytuacja się nie zmieniła. Na razie cierpliwie czekamy. Wszystko zależy od podpisu prezydenta. Z przecieków, które do nas dochodziły wynikało, że szanse na to, że dostanie on polskie obywatelstwo przed kwietniem przyszłego roku są bardzo duże. Dopóki jednak nie będzie oficjalnej informacji, to nie ma o czym dyskutować - mówi nam Marcin Murawski, prezes GKM-u.