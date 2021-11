Będzie budował formę z Michelsenem. W Motorze zaimponuje refleksem?

Wyjścia spod taśmy jego ojca, Eugeniusza, kiedyś porównywano ze startami legendy Motor Lublin, Hansa Nielsena (czterokrotnego indywidualnego mistrza świata). Teraz zaś lubelscy kibice będą mieli okazję przekonać się o refleksie Mateusza Tudzieża, który nominalnie został zakontraktowany na potrzeby drużyny startującej w lidze U24, ale PGE Ekstraligi przed nim nikt nie zamyka.

PGE Ekstraliga stoi przed Tudzieżem otworem!

- Uzgodnienia są takie, że wszystko tak naprawdę zależy ode mnie. Jeśli będę dobrze się spisywał w lidze U24, to mam obiecane, że będę brany pod uwagę przy ustalaniu składu na PGE Ekstraligę - zdradził Mateusz Tudzież, którego interesy reprezentuje Marcin Momot, menedżer indywidualnego mistrza Europy i jednej z gwiazd lubelskiego zespołu, Mikkela Michelsena.

- Zgadaliśmy się w tym sezonie co współpracy i to on pomógł mi wszystko pozałatwiać. Tak naprawdę innych propozycji poza tą lubelską nie było. Nawet z ROW-em nie było rozmów, żadna propozycja ze strony klubu nie padła - powiedział 21-latek.

Ostatni sezon juniorski nie był najlepszy w jego wykonaniu. Wśród najskuteczniejszych zawodników eWinner 1.LŻ uplasował się dopiero na 43. pozycji. - Wnioski zostały już dawno wyciągnięte. Teraz trzeba jeszcze dokonać ich dokładnej analizy i przede wszystkim przełożyć je w przyszłym roku na tor - stwierdził Tudzież, który do sezonu będzie się przygotowywał razem z Michelsenem.

Praca z Michelsenem przełoży się na wyniki?



- W sumie to nie będzie żadna nowość, bo już od dwóch lat ćwiczymy razem, jeździmy na pit bike’ach. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie przyniesie to jednak wymierny efekt w postaci poprawy rezultatów. Celów specjalnych sobie nie stawiam. Chciałbym po prostu osiągnąć najlepszy wynik, zarówno indywidualny, jak i z drużyną - przyznał nowy nabytek Motoru, który prawdziwe przygotowania do sezonu rozpocznie dopiero w grudniu.

- Na razie powoli zabezpieczamy się sprzętowo i wygląda to już naprawdę dobrze. Co to pracy nad formą fizyczną zaś, to regularne treningi planuję zacząć jak wrócę do kraju. Obecnie przebywam w Irlandii u swojego sponsora i pracuję w jego małej firmie zajmującej się handlem - zakończył Tudzież.