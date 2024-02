Będą zawiedzeni. Lokalny gwiazdor nie wystąpi

Bartosz Zmarzlik po sezonie 2022 odszedł z ebut.pl Stali Gorzów do Platinum Motoru Lublin. W tamtym momencie wielu gorzowskim fanom pękło serce. Nigdy sobie nie wyobrażali jego odejścia. Wierzyli, że jest mu tutaj dobrze. Pomimo zmiany barw klubowych dalej witają go oklaskami. Nie inaczej było w mediach społecznościowych, kiedy Stal ogłosiła, że mistrz wystartuje w Memoriale Edwarda Jancarza.

Zmarzlik przyjął ich zaproszenie. Kibice oszaleli z radości

Wielu osobom na tym zależało, aby ten słynny turniej wrócił do kalendarza. Jeśli miał wrócić, to tylko w należytej obsadzie, jak to miało miejsce w kilku poprzednich odsłonach. Klub przedstawił już pierwsze gwiazdy i zapewnia, że to jeszcze nie koniec. Jedną z nich był właśnie Bartosz Zmarzlik. Działaczom szczególnie na tym zależało.