Będą szli za Pedersenem na kolanach do Odense [FELIETON]

GKM-owi nie pomoże już nawet modlitwa

Kiedy zawodnicy wpadali na metę ostatniego biegu w Toruniu, zastanawiałem się, czy za chwilę nie poleci z głośników melodia "to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść". To na "cześć" GKM-u, który po piątkowej porażce z zaledwie jednym punktem w tabeli, wpadł na autostradę do 1. LŻ.

Pedersen, czyli ukryta opcja rywala

Rozumiem wściekłość fanów GKM-u, którzy nawołują do odsunięcia sabotażysty Pedersena i wyciągnięcia wobec niego konsekwencji. Sęk w tym, że kij ma dwa końca. Mamy przecież do czynienia z zawodnikiem, który w Grudziądzu jest w stanie zrobić różnicę. Jestem przekonany, że on będzie jeszcze GKM-owi potrzebny, a jak urazimy pana żużlowca, to niestety, ale nawet Ślączka idący do Odense na kolanach nie namówi go do powrotu.