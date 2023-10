Będą świętować wyczekiwany awans. Kibice oszaleli

Kibice Stali od dawna nie cieszyli się z sukcesu. Stadion przy ulicy Hetmańskiej ma być wypełniony po brzegi. - Będzie zapełniony do ostatniego miejsca. Mogę powiedzieć, że przedsprzedaż idzie znakomicie. Do tej pory przez internet, jak i stacjonarnie sprzedaliśmy ponad 4 tysiące biletów. Nie było takiej przedsprzedaży. Spodziewamy się 8-10 tysięcy widzów. Niech to będzie święto żużla w Rzeszowie i początek dobrych czasów - powiedział prezes Drymajło na antenie TVP3 Rzeszów.

Prezes Stali zaapelował do kibiców. Słuszna rada

Klub w swoich mediach społecznościowych opublikował nagranie. Drymajło, w trosce o komfort kibiców, zaapelował o jak najszybsze przybycie. - Żeby nie tworzyły się zatory i każdy w komfortowych warunkach mógł dostać się na stadion, a także obejrzeć to widowisko. Bardzo się cieszę z tego, jak odbywa się sprzedaż i jaka jest liczba zakupionych wejściówek. Jest ona rekordowa w przedsprzedaży w tym momencie. Pozwala myśleć o tym, że będzie was bardzo dużo na stadionie - przekazał prezes.

Żużlowcy Stali zdołali przygotować właściwą formę na fazę play-off i wywalczą to, co sobie przed sezonem założyli. Nie obyło się bez trudnych decyzji. Kapitan drużyny Marcin Nowak musiał zrezygnować z ligi angielskiej po to, by w 100 proc. skupić się na startach w Polsce. W rozmowie z naszym portalem tłumaczył, że to była jego decyzja.