Będą odkryciem sezonu? Gwiazdor radzi, by na nich uważać

Sezon 2023 nie należał wyłącznie do Bartosza Zmarzlika, który po raz kolejny został indywidualnym mistrzem świata oraz w PGE Ekstralidze wraz z Platinum Motorem sięgnął po złoto w PGE Ekstralidze . Na zapleczu elity perfekcyjne rozgrywki odjechał również Enea Falubaz. Ekipa z południa województwa lubuskiego po nieudanym powrocie do najwyższej klasy w zeszłym roku, tym razem nie dała przeciwnikom żadnych szans i nie przegrała choćby jednego pojedynku. Takiej dominacji w krajowym żużlu dawno nie oglądaliśmy.

W Zielonej Górze radość szybko zamieniła się jednak w nerwowe wyczekiwanie na skład, jaki skompletuje dyrektor sportowy, Piotr Protasiewicz. Legenda polskiego speedwaya nie miała zbyt dużego wyboru na rynku transferowym, ale i tak sprowadziła do Winnego Grodu sporo uznanych nazwisk. W rolę lidera wcieli się Jarosław Hampel, który świetnie spisywał się w zeszłorocznej fazie play-off . Odbudować postara się też wreszcie Piotr Pawlicki. Do tego dochodzą Rasmus Jensen, Przemysław Pawlicki, Jan Kvech oraz solidni juniorzy w postaci Oskara Hurysza i Krzysztofa Sadurskiego.

Falubaz może pozytywnie namieszać w PGE Ekstralidze

Eksperci, widząc zestawienie Enea Falubazu, są bezlitośni i twierdzą, że walka o utrzymanie to maksimum na co stać beniaminka. Inaczej do sprawy podchodzi Maciej Janowski. - Patrząc na pryzmat drużyny i osobowości znajdujących się w niej, myślę że Zielona Góra ma całkiem ciekawy zespół. Są tam bardzo utalentowani zawodnicy, z aspiracjami zdecydowanie na Ekstraligę. To też walczaki, dlatego każdy ekstraligowy mecz w Zielonej Górze będzie bardzo ciekawy - oznajmił trzeci zawodnik świata z sezonu 2022 na YouTube.