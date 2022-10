Będą mieli trenera, którego zawodnicy kochają

- Nie idź do Rawicza - takie rady trener Adam Skórnicki miał słyszeć od bliskich znajomych, kiedy zamieniał pierwszoligowego Orła Łódź na drugoligowy Kolejarz.

Skórnicki poszedł pracować do sąsiada

Skórnicki jednak to zrobił, bo prezes Kolejarza Sławomir Knop, to jego sąsiad. Co ważniejsze w Rawiczu powstała szkółka żużlowa, a tę robotę Skórnicki ceni sobie najbardziej. Duet Knop - Skórnicki przez jakiś czas zgodnie współpracował. Ich drogi w końcu jednak się rozeszły. Jedni mówią, że Skórnicki musiał poukładać prywatne sprawy, inni, że pokłócił się z prezesem, bo ten ingerował mu w skład.