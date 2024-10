- Początek był dla nas ważny, żeby to dobrze rozegrać. Później mogły się wkraść nerwy. Udało nam się to, co zaplanowaliśmy - powiedział Bartosz Zmarzlik przed kamerami Canal+ Sport.

Żużel. Trudny sezon Bartosza Zmarzlika. Mistrz wyliczył swoje błędy

- Namieszała moja ambicja. Kiedy to do mnie dotarło, to zacząłem znów dobrze jechać. Szukałem kwadratowych kół, nie byłem pewny wszystkiego, co miałem, popełniałem błędy. Teraz jest zima, plan mam zrobiony na kolejny sezon, pojadę na krótkie wakacje, wrócę i podsumuję to wszystko. Chcę to szybko zamknąć. Już zapadają decyzje odnośnie przyszłego roku. Chcę mieć spokojną głowę i przygotowywać się najlepiej, jak potrafię do przyszłorocznych rozgrywek - wyliczył Bartosz Zmarzlik.