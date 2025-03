Bartosz Zmarzlik pokazał fantastyczne zdjęcie. Syn idzie w ślady ojca

Bartosz Zmarzlik się nie zatrzymuje. Pięciokrotny mistrz świata zarzucił szósty bieg w przygotowaniach do sezonu. Ostatnio bardzo dużo czasu spędza na motocrossie, co wśród żużlowców stało się bardzo powszechną formą przygotowań do sezonu. Teraz w swoich mediach społecznościowych pochwalił się wspólnym treningiem z synem. Mały Antek idzie w ślady taty i już od dziecka ma styczność z motocyklami.