Indywidualny mistrz świata i lider żużlowej drużyny Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik otrzymał od samorządu Gorzowa Wlkp. 200 tys. zł. W zamian będzie promował miasto. W piątek prezydent Jacek Wójcicki podpisał umowę z zawodnikiem.

"Ciszę się, że Bartek jest tak związany z miastem, że tak chętnie o Gorzowie mówi. Przed nami rok, mam nadzieję, fajnej współpracy, dobrej, owocującej przede wszystkim dobrymi wynikami sportowymi, czego serdecznie życzę (...) Mam nadzieję, że ta promocja pomoże i miastu, i w rozwoju kariery" - powiedział Wójcicki.

Zmarzlik podziękował, że miasto pomoże mu w osiąganiu jeszcze lepszych wyników.

"Mam nadzieję, że będę tutaj wraz z Gorzowem sięgał kolejnych marzeń, będę rozsławiał Gorzów swoją osobą na ile będzie to możliwe na arenie polskiej i międzynarodowej" - zaznaczył żużlowiec.

25-letni Zmarzlik został trzecim polskim mistrzem świata na żużlu, po Jerzym Szczakielu w 1973 roku i Tomaszu Gollobie w 2010. W ubiegłorocznym cyklu Grand Prix wygrał trzy z 10 turniejów, ale o tytuł musiał walczyć do końca z Duńczykiem Leonem Madsenem. Przypieczętował sukces dopiero awansem do ścisłego finału ostatniej imprezy - Grand Prix Polski w Toruniu.

Podczas piątkowej konferencji prezydent Gorzowa podpisał również umowę na promocję poprzez sport z prezesem KS Stal Gorzów Markiem Grzybem. W tym roku klub żużlowy otrzyma 1,48 mln zł. Przed rokiem było to 1,3 mln zł.

Prezydent mówił, że Stal jest głównym motorem napędowym, jeśli chodzi o promocję Gorzowa w kraju i na świecie.

"We wszystkich badaniach Stal jest na pierwszym miejscu, Bartosz Zmarzlik również (...) Mam nadzieję, że będą to dobrze wydane pieniądze, że będą to pieniądze, które niejednokrotnie wrócą do nas, właśnie w postaci przekazu reklamowego" - zauważył Wójcicki.

Prezes Stali podziękował za wsparcie. Ocenił, że promocja Gorzowa poprzez żużel sprawdza się. Grzyb zapowiedział, że symbole miasta będą jeszcze bardziej widoczne, m.in. na Stadionie im. Edwarda Jancarza.

Autor: Marcin Rynkiewicz