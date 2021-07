BARTOSZ ZMARZLIK - MISTRZOWSKI AMBASADOR MARKI AZTORIN

- Markę Aztorin znam bardzo dobrze od wielu lat, a w domu mam pokaźną kolekcję zegarków, które odbierałem stając na podium podczas turniejów Speedway Grand Prix - mówi Bartosz Zmarzlik. - Bardzo cieszę się na rozpoczęcie współpracy z Aztorinem. To marka dla aktywnych osób, do których ja również się zaliczam.

Bartosz Zmarzlik to zawodnik, którego żadnemu fanowi czarnego sportu nie trzeba przedstawiać - jak dotąd już dwukrotnie sięgnął po tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu. W 2019 roku dokonał tego po raz pierwszy, zdobywając złoty medal jako trzeci polski żużlowiec w historii. Wspomniany sukces spowodował, iż w tym samym roku Zmarzlik - głosami fanów - sięgnął po zwycięstwo w plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Rok później Ambasador Marki Aztorin powtórzył swój sportowy sukces, po raz drugi zdobywając złoty medal mistrzostw świata.

Od początku swojej kariery sportowej 26-latek związany jest z drużyną Stali Gorzów Wielkopolski, z którą zdobył aż siedem medali Drużynowych Mistrzostw Polski. Rozwijając swoje umiejętności w klubie z woj. lubuskiego od 2010 roku, zdążył również zdobyć złoty medal w Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, trzy srebrne w Indywidualnych Mistrzostwach Polski oraz wiele innych laurów w występach indywidualnych oraz z żużlową reprezentacją Polski.

Wybitny żużlowiec jest pasjonatem motoryzacji, a szczególnie dawnych modeli w stylu retro. Zdjęcia do sesji marki Aztorin z udziałem Bartosza Zmarzlika zrealizowano w otoczeniu prawdziwych perełek motoryzacyjnych. Utytułowany zawodnik prezentuje męskie dodatki oraz zegarki marki Aztorin. Wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć specjalnego, oficjalnego modelu FIM SGP. To wyjątkowy czasomierz, w którym pasjonata żużla zachwycą nawiązujące do tego sportu detale - m.in. pasek zdobi faktura przypominająca bieżnik opony, tarczę tekstura zainspirowana łańcuchem, a na wskazówce sekundnika umieszczono flagę w szachownicę.



Ten zegarek to hołd dla najlepszych zawodników i kibiców tego sportu. Z zegarkami współgrają męskie dodatki biżuteryjne z logo Aztorin, w tym bransolety z elementami wykonanymi ze stali szlachetnej, skóry oraz lawy wulkanicznej, a także męskie sygnety. W ofercie marki są także spinki do mankietów, męskie obrączki, naszyjniki i inne akcesoria. Ekspresyjny styl zarówno zegarków, jak i męskiej biżuterii marki Aztorin doskonale współgra z energią oraz temperamentem, jakie kojarzą się ze sportem żużlowym. Bartosz Zmarzlik jest uosobieniem tych cech w mistrzowskim wydaniu.