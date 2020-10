Bartosz Zmarzlik w sobotni wieczór w imponującym stylu obronił tytuł mistrza świata. Przed kamerami nie krył wzruszenia, ujawnił też całą prawdę o tym, co się działo w jego obozie po zawodach we Wrocławiu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Drugie zwycięstwo Zmarzlika w Pradze. Wideo © 2020 Associated Press

Pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix Bartosz zapewnił sobie, awansując do finału ostatnich, ósmych zawodów w Toruniu. Obrona tytułu nie przyszła jednak mu łatwo.



- To jest niesamowite. Rok w rok zdobyć dwa tytuły z rzędu to jest wspaniałe, ale szczerze? Ostatnie miesiące tamtego roku i tego roku, mam na myśli wrzesień i październik, to są tragiczne miesiące dla mnie do przeżycia - zszokował podwójny czempion globu, przed kamerą Canal+Sport.

Reklama

O co mu chodziło?

- Wstajesz i szczerze powiem, lampka świeci: "Możesz być mistrzem świata, tylko niczego nie zepsuj" i z dnia na dzień się jeszcze ciężej to wszystko odczuwa - wyjaśnił i chyba każdy zdał sobie sprawę, jak wielką nasz żużlowiec czuł presję.

Później mistrz przeszedł do podziękowań i dedykacji. Rok temu tytuł dedykował zmarłemu dziadkowi.





- Chciałem podziękować jeszcze raz narzeczonej Sandrze, mamie, tacie, bratu, Grzesiowi Sewerynowi, całemu mojemu teamowi. Oni najlepiej wiedzą ile się napracowaliśmy w tym roku - mówił.

Wrócił do otwarcia sezonu 2020.

- Początek był dla nas bardzo trudny, a jak przypomnę sobie Wrocław i to, co się po nim działo w naszych warsztatach, to wtedy marzyłem, aby być w szóstce - nie ukrywał.

Dodał, że mimo tego trudnego początku sezonu zachował spokój.

- Zawsze mówiłem, że nic na siłę nie zrobisz, wyżej pępka nie podskoczysz. Trzeba zawsze robić swoje i cisnąć! I wycisnąłem znowu złoty medal dla Polski! Szczerze, na ostatnich "kółkach" miałem znowu to uczucie, gdy słuchałem mojego motocykla. Coś niesamowitego! - triumfował Bartosz.

Zdradził też treść sms-a, jaki dostał od brata:

"Musisz dobrze pojechać półfinał, bo wiesz, jak nie, to dupa".

MiKi