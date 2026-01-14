Bartosz Zmarzlik ma jasne zdanie nt. religii. Ogłosił to publicznie

Bartosz Zmarzlik to jedna z największych gwiazd współczesnego sportu motorowego w Polsce i na świecie. Utytułowany żużlowiec od lat należy do ścisłej światowej czołówki, regularnie walcząc o najwyższe cele w mistrzostwach świata. Na swoim koncie ma już dziewięć tytułów mistrza świata - trzy drużynowe i sześć indywidualnych. Pochodzący ze Szczecina gwiazdor od lat potwierdza, że niezmiennie pozostaje liderem reprezentacji Polski, a jego sukcesy to efekt talentu, ciężkiej pracy i ogromnej determinacji, dzięki którym stał się wzorem dla młodszych zawodników.

Choć żużel jest sportem niezwykle wymagającym fizycznie i mentalnie, Zmarzlik podkreśla, że w jego życiu równie ważną rolę odgrywają wartości pozasportowe. Jedną z najistotniejszych rzeczy, które pomagają mu zarówno na torze, jak i poza nim, jest wiara. To ona daje mu spokój, wewnętrzną równowagę i poczucie bezpieczeństwa w momentach największej presji, gdy stawką są medale i sportowa chwała.

Bartosz Zmarzlik szczerze nt. wiary. "Pan Jezus jest u mnie na pierwszym miejscu"

Nieprzypadkowo Bartosz Zmarzlik znalazł się kilka lat temu w gronie sportowców, którzy włączyli się w ogólnopolską inicjatywę "Nie wstydzę się Jezusa". Projekt miał na celu pokazanie, że wiara i sport mogą iść w parze, a publiczne przyznawanie się do swoich przekonań nie jest powodem do wstydu. Obok żużlowca w kampanii udział wzięli także m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski oraz Joanna Jędrzejczyk, co tylko podkreśliło jej szeroki zasięg i znaczenie.

Sam Bartosz Zmarzlik nie ukrywa, że wiara realnie wpływa na jego funkcjonowanie jako sportowca. "Wiarę w Boga wpoili mi głównie tata i dziadek. Pan Jezus jest u mnie na pierwszym miejscu. On sprawia, że na torze czuję się bardziej bezpieczny; mam więcej pewności siebie. Wiara w Boga sprawia, że nie czuję się samotny" - mówił kilka lat temu, cytowany przez "Express Bydgoski". Te słowa pokazują, że dla Zmarzlika duchowość jest nie tylko prywatną sprawą, ale także ważnym elementem budującym jego siłę w jednym z najbardziej niebezpiecznych sportów na świecie.

Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

