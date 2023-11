Baner w centrum Gorzowa. Kibice zachwyceni

Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Jankowski (prezenter radiowy, Sebastian Świderski oraz Dawid Andres (kierowca-podróżnik) to osoby, które widać na banerze w centrum Gorzowa. Obok zaś mamy napis "I love Stal", przy czym jest on wyrażony poprzez ikonę serca. Wygląda to bardzo efektownie i choć mieści się na dość starym i nierobiącym wrażenia budynku, to samą ideę należy zdecydowanie pochwalić. W Gorzowie widocznie doszli do wniosku, że zawsze można pozyskać nowych odbiorców i zainteresować ich żużlem.