Bali się go wszyscy. Czy będzie wielki powrót?

Krzysztof Gałandziuk w ostatnich latach pracował w ekstraligowych klubach: Betard Sparcie Wrocław i For Nature Solutions Apatorze Toruń. Po rozstaniu z tym ostatnim negocjował z Włókniarzem Częstochowa, ale tam go ostatecznie nie wzięli. Czy to oznacza powrót Gałandziuka do roli komisarza toru? Przed laty mówiono, że to najlepszy komisarz, który nie patyczkuje się z gospodarzami i nie pozwala na żadne sztuczki z torem.