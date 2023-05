Bali się go jak Zmarzlika. To za nim goni polski mistrz

Bartosz Zmarzlik ma szansę w tym roku sięgnąć po czwarty tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Jest ku temu na dobrej drodze, bo po dwóch rundach Grand Prix jest współliderem cyklu do spółki z Fredrikiem Lindgrenem, jednak to Polak zdaje się być niekwestionowanym faworytem do tytułu. Jeśli tego dokona, to zrobi kolejny krok w stronę dogonienia w klasyfikacji wszech czasów legendarnego Tony'ego Rickardssona.