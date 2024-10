Bała się ich cała sportowa Polska. Ruszył z pięściami w obronie brata

Jacek Gollob to nie tylko brat byłego mistrza świata na żużlu, ale także bardzo utytułowany zawodnik, który niejednokrotnie sięgał po medale różnej maści mistrzostw. Karierę zrobił przede wszystkim na krajowym podwórku, gdzie przez lata należał do ścisłego grona najlepszych polskich żużlowców. Z bratem Tomaszem przez lata tworzyli nierozłączny duet.

W obronie brata ruszył na rywala z pięściami

Najlepszy polski żużlowiec w tamtym czasie nie zważając na nic ruszył w kierunku Bajerskiego bez wahania uderzając go w głowę. Żużlowiec Apatora miał na głowie kask, więc na szczęście nie stało mu się nic poważnego. Takie obrazki to jednak rzadkość na żużlowych torach. Panowie po całym zajściu spotkali się ze sobą w sądzie, a Tomasz został zawieszony i musiał zapłacić karę finansową. Sprawa mocna rozgrzała media.

Swoją drogą polscy prezesi, którzy niegdyś marzyli o ściągnięciu do swojego klubu Tomasza doskonale wiedzieli, że w grę wchodzi tylko "pakiet", czyli kontrakt również dla jego starszego brata. Kiedy w 2004 roku Unia Tarnów, ówczesny beniaminek Ekstraligi, przeprowadzała sensacyjny transfer braci Gollobów, cała żużlowa Polska była w szoku. Ten duet wydawał się nie do wyciągnięcia z ich macierzystej Polonii Bydgoszcz, a jednak hit transferowy doszedł do skutki.