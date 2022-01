Bajkowy sylwester mistrza. Żona zatańczyła w kultowym miejscu

Żużlowcy to jedna z nieco bardziej uprzywilejowanych grup sportowców, jeśli chodzi o możliwość obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i sylwestra. Wprawdzie zawodnicy przygotowują się do nadchodzącego sezonu, ale raczej nie stanie się nic złego, jeśli podczas wspomnianych dni zrobią sobie krótką przerwę. To z kolei stwarza okazje do specjalnego przeżycia tych ważnych dla wielu ludzi momentów.



Artiom Łaguta pozwolił sobie na przerwę

Na ciekawe spędzanie grudniowego czasu zdecydował się Artiom Łaguta. Rosjanin ma za sobą fenomenalny rok, w którym przede wszystkim zdetronizował Bartosza Zmarzlika w Grand Prix. Ponadto w końcu powrócił on na podium Drużynowych Mistrzostw Polski, sięgając z Betard Spartą Wrocław po historyczne dla siebie złoto.

Absolutnie nie oznacza to, że nowy mistrz osiadł na laurach i odcina kupony od sławy. Wręcz przeciwnie, szybko po zakończeniu sezonu Łaguta wziął się za ostry trening, czego efekty można oglądać na jego Instagramie. 30-latek nie pracuje sam. Podzielił się on jednym z treningów, na którym wycisk obok niego dostawał Wadim Tarasienko.





Łaguta pozwolił sobie jednak na złapanie kilkudniowego oddechu. Wraz z rodziną poleciał on do Paryża, spędzając tam ostatnie dni starego roku. Żużlowiec oczywiście musiał pojawić się przy symbolu miasta, czyli wieży Eiffla. Tam żona zawodnika - Avelina, pozwoliła sobie na skromny taniec.







Mistrz świata spędzał ostatnie dni w bajkowym klimacie

Cała rodzina odwiedziła też Disneyland. To jedno z najbardziej kultowych miejsc w całej Francji. Kto nie zna szeregu disneyowskich postaci. Największą rozrywkę miały oczywiście dzieci, chętnie korzystając z różnych atrakcji. Patrząc na to, o jakim miejscu mowa, pewnie i rodzice znaleźli coś dla siebie.

To właśnie w Disneylandzie rodzina Łagutów spędzała okres sylwestrowy. Żużlowiec opublikował krótkie nagranie pokazu, jaki przygotowano dla przebywających tam osób. Nie zabrakło w nim wyświetlenia postaci ze znanych bajek, a także fajerwerków, które dodały kolorytu całej projekcji. Oczywiście w tle grała muzyka dobrze kojarzona z filmów Disneya.