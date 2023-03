Babcia szukała prezesa klubu. „Sceny jak z filmu”

Wizyta babci Dominika Tymana w klubie z Rybnika była ponoć krótka i burzliwa. Kiedy okazało się, że nie ma Krzysztofa Mrozka, to starsza pani zapowiedziała, że teraz idzie na prokuraturę. Wcześniej wyraziła zdziwienie, że pan Mrozek pobiera pieniądze z klubu, ale nie ma go w miejscu pracy.

Babcia pogroziła palcem, prezes Mrozek tłumaczy

- To były sceny jak z filmu - mówi nam jeden z przerażonych pracowników ROW-u, bo też babcia miała wpaść do klubu niczym huragan, a kiedy nie zastała prezesa, to pogroziła palcem tym, co byli i wyszła. Mama zawodnika, która towarzyszyła babci, napisała nam, że stwierdzenie "ponoć" najlepiej oddaje charakter wizyty.

Prezes na razie nie dostał wezwania na prokuraturę, czy też do sądu. Nam wyjaśnił, że przez 8 lat nie pobierał żadnego wynagrodzenia z klubu. Kiedyś jednak wezwał go Urząd Kontroli Skarbowej z Krakowa i zwrócił uwagę, że to jest podejrzane. Padła sugestia, że musi mieć minimalne wynagrodzenie. Wtedy podpisał z ROW-em umowę na 5 tysięcy netto. Od tamtego czasu, w dniu, w którym dostaje przelew, kupuje za całość reklamę w klubie.

To dlatego babcia Tymana przyszła do klubu

Jeśli chodzi o sprawę ekwiwalentu, to prezes rozwiązał kontrakt z Tymanem, ale w ostatnim zdaniu umowy zawarł punkt, iż jeśli będzie chciał wrócić do żużla i znajdzie nowy klub, to będzie konieczność zapłaty ekwiwalentu. Oburzenie babci zawodnika bierze się, stąd, że Motor nie chce płacić aż tak dużych pieniędzy. Chodzi o 360 tysięcy złotych. Zawodnik nawet nie jest tyle wart. Dawno nie jeździł. Ostatnio zajmował się walkami w klatce.

Szybka Kontra. Kto się skusi i wyda miliony na Rosjanina? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

To nie pierwsza wojna Tymana z ROW-em

W każdym razie to nie pierwszy raz, jak rodzina Tyman wchodzi na wojenną ścieżkę z prezesem Mrozkiem. Trzy lata temu mama zawodnika udzieliła wywiadu Onetowi, gdzie mówiła, że w ciągu roku dwa razy wyrzucono go z ukochanego klubu.

- Chłopak jest w ogromnym szoku. Jego marzenia legły w gruzach. Od kiedy można było trenować na torze, chodził i prosił o możliwość trenowania i za każdym razem był zbywany. A teraz wyrzucili go z klubu? To skandal - mówił wtedy Artur Tyman, tata żużlowca, by na drugi dzień nagrać filmik i powiedzieć, że to nie były jego słowa.

Zobacz również:

Dominik Tyman / Michał Golda / Newspix

Dominik Tyman i Artur Tyman / Michał Gołda