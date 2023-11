Aż trudno w to uwierzyć. Nie tak miało to wyglądać

Wszystko wskazuje na to, że aż czterech wychowanków Unii Tarnów zakończy w tym roku karierę. Ernest Koza już to zrobił, a za chwilę jego los mogą podzielić Patryk Rolnicki, Piotr Pióro i Mateusz Gzyl. W Unii po ostatnich zmianach i ciekawych ruchach kadrowych nie ma już dla nich miejsca, a inne klubu się nimi nie interesują. Koza już organizuje sobie życie po żużlu, pozostali też będą do tego zmuszeni.