Choć Wybrzeże ma jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie, to w zasadzie nikt w taki scenariusz już nie wierzy . Drużyna jedzie słabo, a sytuację kadrową zdecydowanie pogorszyła jeszcze kontuzja Nicolaia Klindta, którego w niedzielnym meczu staranował junior Bartosz Głogowski. Duńczyk złamał rękę, ale za niego może być zastosowany przepis o zastępstwie zawodnika. To jeden z niewielu pozytywów.

Żużel. Wybrzeże Gdańsk. Krzysztof Kasprzak tłumaczył się przed kibicami

Po kolejnej porażce z rzędu kibice z Gdańska zawołali zawodników pod trybunę. Żaden z nich nie spękał, wyszli do nich wszyscy, z wyjątkiem Klindta, który bezpośrednio po wypadku udał się na badania do szpitala. Kibice Wybrzeża mieli zastrzeżenia do wszystkich zawodników. Głos zabrał Kasprzak, czyli jeden z liderów zespołu. Niespełna 40-latek tłumaczył, że zainwestował w nowe silniki, ale po prostu nie poszło. Polak za swój niedzielny występ nie powinien się tłumaczyć, zdobył przecież 9 punktów z trzema bonusami.



Krytyczne słowa kibiców Kasprzak z pewnością wziął sobie do serca, gdyż miał kilka przeciętnych poprzednich spotkań. Zawiódł tydzień wcześniej w Krośnie. Średnia biegowa 1,919 na zapleczu PGE Ekstraligi nie jest wymarzona dla byłego wicemistrza świata, jednak jest to drugi wynik w drużynie, po Nielsie K. Iversenie (1,921). Wybrzeże nie ma pewniaka na pewną dwucyfrówkę, brakuje też punktów juniorów. To największe bolączki menedżera Eryka Jóźwiaka.