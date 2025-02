Zmiana przepisów umożliwiająca zawodnikom startującym w PGE Ekstralidze U-24 wypożyczenie nie tylko do Krajowej Ligi Żużlowej, ale także 2. Metalkas Ekstralidze otwiera drzwi przed Francisem Gustsem. Dla Łotysza kolejny sezon w Sparcie Wrocław mógłby być gwoździem do trumny. Młody żużlowiec potrzebuje regularnej jazdy, a chętnych na jego usługi nie brakuje.

Sparta nie powinna robić problemów

Wcześniej zainteresowanie Gustsem miał wykazywać też Orzeł Łódź. Tam jest co prawda Mateusz Bartkowiak, ale jego możliwości punktowania w lidze są zagadką. Niewykluczone jednak, że w klubie ostatecznie zdecydują się na inną opcję wrocławską czyli Mikkela Andersena.

Gusts ma swoje problemy

Inna sprawa, że Gusts też jest swego rodzaju zagadką. W środowisku mówi się, że nie ma dobrego sprzętu. W trakcie ostatnich rozgrywek startował na silnikach Sparty, ale szału nie zrobił. Oczywiście PGE Ekstraliga to inny kaliber, ale jednak widać było, że ma swoje problemy. Błyszczał za to w PGE Ekstralidze U-24.

Jeśli jednak Łotysz zacznie sezon od regularnej jazdy, zaopatrzy się w dobrej jakości sprzęt, to jego talent znów może odpalić. Bo to, że ma spore możliwości nie trzeba nikogo przekonywać. Dziś z pewnością byłby w innym miejscu swojej kariery, gdyby nie kontuzje, które bardzo mocno go wyhamowały.