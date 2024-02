Awantura o sponsora. Kibice: to wygląda znajomo

Metalkas miał wejść do nazwy bydgoskiego klubu od sezonu 2024 . Nagle jednak nastąpił zwrot akcji. Polonia została z firmą Abramczyk, a Metalkas przejął tytularny sponsoring ligi. Wszystko wygląda dziwnie, a to uczucie potęguje jeszcze wypowiedź prezesa zarządu firmy w "Tygodniku Żużlowym". Powiedział on, że wszystko z Polonią było ustalone, a na ostatniej prostej klub nie dotrzymał danego słowa. Jerzy Kanclerz tłumaczył, że wolał zostać z firmą Abramczyk, która przy bydgoskim żużlu jest od czterech lat. Dodał też, że nie patrzy tylko na pieniądze i kierował się wartościami wyższymi niż finanse.

Kibice Polonii przytaczają historię świadczącą o tym, że przypadek z Metalkasem nie jest jedynym budzącym niesmak w ostatnich latach. - Kiedyś przedstawiciele jednego ze sponsorów usłyszeli, że mają kupić sobie bilety na mecz, bo od klubu nie dostaną. Ponadto z tego co wiem, rozstanie z firmą Zooleszcz także nie należało do odpowiednich - napisał jeden z fanów. - Generalnie w Bydgoszczy takie sytuacje wyglądają dość znajomo. Prezes Kanclerz mówi, że nie patrzy na pieniądze? Śmiem wątpić. Resztę w tym temacie zostawię dla siebie - dodał inny z kibiców. Sporo jest komentarzy w podobnym tonie.

Niezależnie od zawirowań ze sponsorami, Polonia będzie jednym z faworytów ligi, jeśli nie głównym kandydatem do awansu. W okresie transferowym pozyskano Krzysztofa Buczkowskiego, Kaia Huckenbecka, Tima Soerensena oraz Franciszka Karczewskiego. Ostatnio dołączył też Franciszek Majewski. Czy to ekipa na awans? W sporcie wszystko jest możliwe, ale jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, to szansa na awans do PGE Ekstraligi jest dla Polonii największa od wielu lat.