Awansują i co dalej? Z tym składem nie mają czego szukać

Jakby Cellfast Wilki zostawiły cały skład, to nie miałyby czego szukać

Ktoś powie, że przecież Cellfast Wilki Krosno zostawiły po awansie Andrzeja Lebiediewa i Vaclava Milika i jakoś sobie radzą. Zostawiły, ale ich średnia meczowa wynosi 7,86 i 5,86. A poza tym zostali tylko oni, bo cała drużyna została wyrzucona do góry nogami, a jej liderem jest Jason Doyle. Tak na marginesie, to nawet Krzysztof Kasprzak, który od kilku lat jest w kryzysie, a którego Wilki ściągnęły po awansie, ma obecnie średnią meczową wyższą niż Milik (6,86).

Strach pomyśleć, co by było, jakby Wilki zostawiły cały skład z 1. Ligi. W ciemno można byłoby założyć, że drużyna miałaby kłopoty ze zdobywaniem 35 punktów w każdym meczu.

Dodajmy, że Lebiediew z Milikiem w sezonie 2022 w 1. Lidze średnio zdobywali razem 21 punktów na mecz. Po awansie ta ich średnia to już tylko 13,5 punktu. Spadek jest całkiem spory, co pokazuje, że status pierwszoligowej gwiazdy nijak nie przekłada się na Ekstraligę.

Pawlicki z Buczkowskim w Ekstralidze już tacy mocni nie będą

Dlatego to, że Buczkowski z Pawlickim są w tej chwili najlepsi w 1. Lidze i razem zdobywają średnio 24 punkty na mecz, znaczy tyle, że w Ekstralidze to mogłoby być maksymalnie 16 punktów. A i na to nie ma gwarancji, bo pamiętamy, jak to z nimi było w najlepszej lidze świata.