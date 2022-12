Awans, utrzymanie i problemy finansowe. Dla nich to rok prawdy

Wilki chcą pójść śladem Motoru Lublin

Beniaminek już osiągnął pierwszy sukces. Zbudował skład, który wcale nie skazuje ich na spadek. Faworytem do utrzymania nie są, ale nie stoją na straconej pozycji. A jeśli przyłożymy uchu tu i ówdzie, to można usłyszeć, że to dopiero początek. Wilki chcą się utrzymać, a następnie iść w górę tabeli - najlepiej do strefy medalowej. Kolejny szturm rynku transferowego przez działaczy z Krosna w okolicach połowy roku wcale mnie nie zdziwi. W tym mieście robi się sprzyjający klimat dla żużla. Są też sponsorzy na czele z firmą Cellfast, która mocno liczy na sukces sportowy.