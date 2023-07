Awans nie jest mu na rękę. Będzie pierwszy do odstrzału?

Szybka Kontra. To ich skreśli trener kadry. WIDEO

Szybka Kontra. To ich skreśli trener kadry. WIDEO

Co z Jensenem i Tungate'em?

Średnia biegowa Pawlickiego wynosi 2,491. Bardzo blisko kandydata do reprezentacji Polski na DPŚ we Wrocławiu jest Buczkowski - 2,483. Dalej plasuje się Wiktor Przyjemski (również łączony z Falubazem, ale oczywiście na pozycję juniorską) i Aleksandr Łoktajew. Na piątym i szóstym miejscu znajdują się właśnie Jensen (2,254) oraz Tungate (2,200). Jeśli zielonogórzanie mieliby wybierać z tej dwójki jednego zawodnika na PGE Ekstraligę, to lepszą opcją wydaje się być Duńczyk.



Jest o trzy lata młodszy od Australijczyka, ale wiek akurat ma tutaj najmniejsze znaczenie. Jensen jeździ równo, jest pewnym punktem zespołu. A dyspozycja Tungate'a z kolei pikuje w dół. W tym miejscu można przytoczyć choćby wyjazdowe spotkanie w Bydgoszczy, kiedy 33-letni Kangur miał trzy zera. W niedzielę w Zielonej Górze także zaprezentował się mizernie na tle Zdunek Wybrzeża (6+2 w pięciu startach). Oczywiście, zdarzają mu się też znakomite występy (13 punktów u siebie z Arged Malesą), ale zawodnik notujący duże wpadki na zapleczu PGE Ekstraligi, w elicie nie ma czego szukać.