Przed dzisiejszym meczem faworytem zarówno wśród kibiców, jak i bukmacherów byli raczej miejscowi - drużyna SpecHouse PSŻ-u Poznań. Trzeba jednak zaznaczyć, że te typy dotyczyły tylko pierwszej odsłony finału, bo faworyta do awansu do eWinner 1. Ligi było wskazać bardzo trudno. Zarówno opolanie, jak i poznaniacy mieli swoje argumenty.

PSŻ Poznań wszedł w mecz z drzwiami

Jeśli ktoś liczył na to, że wynik dzisiejszego spotkania będzie trzymał w napięciu od początku do końca meczu, zawód odczuwał już po pierwszej serii zawodów. Poznaniacy uznali, że nie ma na co czekać i weszli w to spotkanie bardzo mocno. Po pierwszych czterech biegach prowadzili już dziesięcioma punktami!