Awans chodzi im po głowie. Czy to nie jest plan na wyrost?

W ciągu kilku ostatnich lat poziom 2. Ligi Żużlowej dosyć mocno się podniósł. Coraz ciężej jest się wydostać z najniższej klasy rozgrywkowej. Jak będzie w sezonie 2023? - Kilka zespołów powalczy o awans. Na pewno będą to drużyny z Rzeszowa i Gniezna. Doliczmy do nich jeszcze Kolejarz Opole, który od lat próbuje pukać do bram 1. Ligi. Na torach drugoligowych znów będzie bardzo ciekawie - powiedział nam Wojciech Dankiewicz, były menedżer, a obecnie komentator Canal+.

Texom Stal Rzeszów kontra Aforti Start Gniezno

- Cieszę się, kiedy prezesi i trenerzy mówią o sukcesach, które chcą osiągać w przyszłości. Każdy chce walczyć o najwyższe laury. Uważam, że takie słowa są dodatkową motywacją dla samych zawodników. Jak słuchają i czytają wywiady prezesa, to jego słowa są dla nich motywujące i czują, że mają wśród działaczy ogromne wsparcie. Nie można chować głowy w piasek czy też wywieszać białej flagi. Wszyscy prezesi powinni pompować balonik, bo dodaje to smaczku - stwierdził Dankiewicz.

Josh Pickering - najlepszy transfer?

W listopadzie do gnieźnieńskiej drużyny dołączyło sześć nowych twarzy. Jedną z nich jest powracający po 12 latach przerwy Kacper Gomólski. Dankiewicz jednak uważa, że to transfer Josha Pickeringa był najciekawszy. - Odjechał doskonały sezon. Zobaczymy, jak będzie w tym po zmianie barw klubowych. Jest zawodnikiem z bardzo fajną techniką jazdy. Myślę, że będzie to wartość dodana. Nie zapominajmy o tym, że zespół składa się z paru zawodników i to oni są składową tego ostatecznego wyniku - podsumował.