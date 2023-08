Australijska perła na horyzoncie. Takie bzdury już o nim piszą

Jak wiemy, Australia niemal co rok wypuszcza na świat jakieś złote, żużlowe dziecko . Wyszukiwaniem i szkoleniem talentów zajmuje się tam Darcy Ward, który jak wiemy w tragiczny sposób przerwał swoją kapitalnie zapowiadającą się karierę sportową. Odnalazł się jednak w "życiu po życiu" i to w dużej mierze dzięki niemu właśnie w Europie regularnie pojawiają się australijskie perełki. Jedną z tych najnowszych jest Michael West, 19-latek o naprawdę sporych umiejętnościach.

Na początku możemy sprostować liczne, nieprawdziwe informacje dotyczące tego zawodnika. Nie jest on w żaden sposób spokrewniony z Anthonym Westem z Moto GP. Na różnego rodzaju forach kibicowskich można przeczytać, że panowie są rodziną, co jest nieprawdą i przekazał nam to sam Michael. Tak czy inaczej nastoletni żużlowiec jest ze sportowej rodziny i z motocyklami ma styczność od najmłodszych lat . Próbował sił w flat tracku, żużlu na motocyklach o mniejszych pojemnościach, aż w końcu trafił tu, gdzie jest teraz.

Zrobił wrażenie na campie. Stal już go wzięła

Jedynym małym minusem Westa może być jego wiek. Za rok skończy 20 lat, co oczywiście każe wciąż mówić o nim jako o żużlowcu bardzo młodym, ale jakby nie patrzeć, pozostały mu już tylko dwa sezony jazdy w kategorii juniorskiej. To jednak dość mało, jak na chłopaka który dopiero co wypłynął na szersze wody. Jeśli West jest niemniej tak utalentowany jak się o nim mówi, tak czy inaczej powinno mu to wystarczyć. Wielu debiutowało znacznie wcześniej, co w większości wpływało na ich kariery korzystnie. Jest też jednak spore grono zawodników, którzy do Ekstraligi trafili dopiero jako seniorzy.