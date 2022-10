Australijczyk wściekły na Polaka. Poleciały ostre słowa!

Relacje między Jasonem Doyle’em i Patrykiem Dudkiem były jak dotąd bardzo ciepłe. W latach 2016 i 2017 obaj panowie wspólnie reprezentowali w PGE Ekstralidze barwy Falubazu Zielona Góra. W pierwszym sezonie zdobyli dla klubu spod znaku Myszki Miki brązowy medal DMP. W kolejnym zajęli w lidze co prawda dopiero czwarte miejsce, ale za to przeprowadzili między sobą pasjonującą walkę w cyklu Grand Prix. Ostatecznie Australijczyk sięgnął po tytuł indywidualnego mistrza świata, a Polak musiał zadowolić się srebrem. Żaden z nich nie powtórzył już później takich sukcesów.

Dudek położył się specjalnie?

Doyle, podobnie jak wielu śledzących zmagania kibiców, był takim obrotem spraw niezwykle zaskoczony. Jego obrońcy dowodzili, że Patryk Dudek celowo kładł się na rywala szukając kontaktu. W podobne tony uderzył sam główny zainteresowany, gdy został wyciągnięty przed telewizyjne kamery. - Patryk wiedział, że będę go wyprzedzał. Zrobił to jak piłkarz, nie żużlowiec. Widział, że już go mijam i położył się jak ci*a - tłumaczył sfrustrowany Scottowi Nichollsowi, kiedyś gwieździe cyklu Grand Prix, a dziś reporterowi brytyjskiego Discovery.

Złośc Doyle’a była tym większa, że wykluczenie pozbawiło go szans na awans do półfinału. Ostatecznie w turnieju uplasował się na dwunastej lokacie. Dudkowi w Toruniu poszło jeszcze gorzej, skończył o trzy miejsca niżej. Szkoda, bo wychowanek Falubazu na Motoarenę przyjeżdżał jako trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej i jeden z głównych faworytów do brązowego medalu. Ostatecznie musiał on zadowolić się dopiero siódmą pozycją w końcowej tabeli. Jeśli chce pozostać w cyklu na przyszły rok, to musi liczyć na dobrą wolę organizatorów i stałą dziką kartę.