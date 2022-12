Australia nie przypadła mu do gustu. Wznawia karierę

Kolejne lata to nieustanna tułaczka po klubach pierwszoligowych. Najiperw był Grudziądz, gdzie Schlein odżył i regularnie jeździł, po czym przyszedł Rybnik i Ostrów, gdzie nie było już tak dobrze. Później Łódź, gdzie był liderem, a rok później trafił do Daugavpils. Dostał szansę w 14 meczach, zdobywał średnio 1,500 punktu na bieg i to był ostatni sezon, w którym regularnie stawiano na niego w Polsce. Później zaliczył jeszcze epizody w Łodzi i Rybniku, jednak startował tylko w pojedynczych meczach.

Schlein rok temu zakończył karierę

- Byłem naprawdę zdumiony, gdy Rory napisał do mnie, że wraca. Początkowo nie rozumiałem o co mu chodzi, ale szybko dał mi do zrozumienia, że chodzi o powrót na tor - mówi Chris Van Straaten, promotor klubu z Wolverhampton. Działacz zdradza też powody powrotu do rywalizacji 38-letniego Australijczyka. - Rory, jego partnerka i dwójka dzieci nie zaaklimatyzowali się w Australii tak dobrze, jak myśleli i uznali, że wolą do życie, do którego byli przyzwyczajeni w Wielkiej Brytanii - zdradził Van Straaten w rozmowie ze Speedway Starem.