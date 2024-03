Atakują ich za kontrakty ze spółkami skarbu państwa. Cugowski ma dla nich odpowiedź

Mówią o nich "dzieci Sasina". Cugowski nie gryzie się w język

Cugowski: "Niektórzy zapominają, że nic nie trwa wiecznie"

Dla muzyka nie ulega wątpliwości to, że tu mamy do czynienia ze zwykłą zazdrością, że innych boli to, że Motor radzi sobie tak świetnie. Przyznaje, że choć jego sukcesy Motoru cieszą, to zdaje sobie sprawę z tego, że to nie będzie trwało długo. - Ludzie zapominają, że nic nie trwa wiecznie. Unia Leszno zdobyła cztery tytuły z rzędu, a potem wszystko się posypało i teraz to jest klub, gdzie nie ma żadnej nadziei na dobry wynik. Oni mogą nawet w tym roku spaść. Motor też nie będzie trwał wiecznie. Po nim przyjdzie ktoś inny. A spółki skarbu państwa trzeba szanować. W innych dyscyplinach nie napadają klubów za to, że mają spółki - zauważa Cugowski.