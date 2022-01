As Apatora zaczął od wpadki, ale obronił trofeum

Arkadiusz Adamczyk Żużel

Jeden z liderów Apatora Toruń - Jack Holder, w przeciwieństwie do swoich klubowych kolegów, którzy obecnie koncentrują się na bieganiu i przerzucaniu kilogramów na siłowni, wybrał zupełnie inny model przygotowań do sezonu 2022. Poleciał do rodzimej Australii i dalej się ściga. Zdobył już nawet swoje pierwsze tegoroczne trofeum.

Zdjęcie Jack Holder / Sławomir Kowalski / Newspix