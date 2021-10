W żużlu jest tak, że zawodnicy najwięcej zarabiają w Polsce. W innych ligach jeżdżą po to, żeby podtrzymać formę lub też po to, zarobić na waciki. W drugiej co do ważności lidze szwedzkiej najwyższe umowy sięgają pół miliona złotych. W naszej PGE Ekstralidze często gęsto gwiazda dostaje grubo ponad 2 miliony. Te pieniądze pozwalają jej godnie żyć oraz inwestować w silniki z najwyższej półki. A dobry motocykl z odjazdowym silnikiem, to połowa sukcesu.

Kiedyś hodowaliśmy rywali dla Golloba

Już w czasach, kiedy Tomasz Gollob walczył o złoto w Grand Prix (dopiął celu w wieku 39. Lat w 2010 roku) mówiło się, że byłby on wielokrotnym mistrzem świata, gdyby polskie kluby i sponsorzy nie wypychali kieszeni zagranicznym zawodnikom. Ci nad Wisłą kasowali krocie, a potem w GP pokazywali Gollobowi plecy.

Reklama

Od tamtego czasu minęło trochę lat, ale schemat się nie zmienił. Cudzoziemców stać na rywalizację z Polakami dzięki kontraktom w najlepszej lidze świata PGE Ekstralidze i hojnym wsparciu firm. Były takie, które potrafiły ufundować premię dla zagranicznego zawodnika za wygranie rywalizacji o medal z naszym żużlowcem. Zdarzało się, że klubowi działacze skakali z radości, kiedy ich obcokrajowiec lał naszego na tonącym w biało-czerwonych kolorach PGE Narodowym.

Łaguta wychował się 10 tysięcy kilometrów od Polski

Artiom Łaguta, to kolejny rywal naszego żużlowca, którego wyhodowaliśmy na własnej piersi. Przyjechał do nas równo 10 lat z Lokomotivu Daugavpils ze starszym bratem Grigorijem Łagutą. Obaj trafili do Włókniarza Częstochowa. Wtedy mówiło się, że to Grigorij jest lepszy. Ten jednak skupia się na lidze, GP go nie interesuje, a jak nawet ostatnio chciał awansować, to nie dał rady. Artiom z kolei już w 2011 jeździł w cyklu. Awansował rok wcześniej wygrywając sensacyjnie GP Challenge w Vojens. Wtedy świat usłyszał, że w Rosji jest taki zdolny mechanik, jak Siergiej Mikułow i to on robi silniki dla Łaguty. To już jednak przeszłość. Od kilku lat Łaguta korzysta ze sprzętu Ryszarda Kowalskiego, najlepszego tunera na świecie.

Wracając do Grigorija, to był on pierwszym rywalem i trenerem Artioma. Jak byli małymi chłopcami, to ścigali się na torze crossowym w Bolszoj Kamieniu, rodzinnej miejscowości, która jest położona ponad 10 tysięcy kilometrów od Polski. To Grigorij namówił działaczy Lokomotivu, żeby ściągnęli też jego brata. Na torze nie ma jednak między nimi sentymentów. Gdy stają pod taśmą to lecą iskry. Obaj nie potrafią logicznie wytłumaczyć i aż strach pomyśleć, gdyby Artiom walczył w tym roku o tytuł z bratem.

Jazda w PGE Ekstralidzę postawiła Łagutę na nogi

Jazda w Polsce postawiła Artioma finansowo na nogi, choć dopiero w tym roku wszedł na absolutny top, gdy idzie o zarobki. Dzięki podpisanemu rok temu kontraktowi z Betard Spartą Wrocław zgarnął ponad 2 miliony złotych. Wcześniej, w ciągu 6 lat spędzonych w Grudziądzu nie miał umowy wyższej niż na 1,5 miliona. We wspomnianym Włókniarzu startował jednak od pół miliona. W 2012 w Polonii Bydgoszcz miał nieco więcej, a pierwsze milionowe kontrakty podpisał z Unią Tarnów, gdzie jeździł w latach 2013-2014.

Z naszych rachub wynika, że dotychczasowy przychód Łaguty ze startów w Polsce wynosi ponad 15 milionów złotych. Mógł być wyższy, ale Artiom będąc w GKM-ie Grudziądz konsekwentnie odrzucał inne oferty. I to pomimo tego, że na stole leżały kontrakty o 200-300 tysięcy wyższe, od tego, który miał u obecnego pracodawcy. W końcu jednak pękł i rok temu przeniósł się do Betard Sparty Wrocław.

Żona blokowała jego transfer do Betard Sparty

Mógł jeździć w Sparcie już w sezonie 2020, ale wtedy transfer zablokowała jego żona. Do Grudziądza było blisko z Bydgoszczy, gdzie mieszkają. Poza tym Artiom dobrze się czuł w GKM-ie, był tam liderem. Coś w nim pękło, kiedy w maju 2020 obcięli mu w Grudziądzu kontrakt. Wtedy ktoś policzył, ile mu uciekło przez te lata wierności i stało się jasne, że po dokończeniu sezonu opuści strefę komfortu.

Artiom przez to przywiązanie do GKM-u tracił nie tylko możliwość zarobienia jeszcze większych pieniędzy, ale i blokował swój sportowy rozwój. GKM nie jeździł w play-off, więc nie bił się z najlepszymi o medale. Nie miał też w drużynie kolegów, którzy dorównywaliby mu sportową klasą, a takimi z pewnością są Tai Woffinden i Maciej Janowski w Sparcie.

Związki Łaguty z Formułą 1

Gdy porównuje się Zmarzlika z Łagutą, to wielu ekspertów podkreśla, że ten drugi góruje nad Polakiem dzięki technologicznym nowinkom. To jednak mocno krzywdząca opinia. Łaguta jest świetnym zawodnikiem, a przecież Zmarzlik też ma dostęp do najlepszego sprzętu. Natomiast, to co wyróżnia Łagutę to współpraca z inżynierem z Formuły 1 Sławomirem Madajem. Firma MADAY Engineering traktuje Łagutę priorytetowo. Do niego nowe rozwiązania trafiają w pierwszej kolejności.

Kandydat numer 1 do złota od roku ma polskie obywatelstwo, ale pozostał przy startach dla Rosji. Inna sprawa, że po zdobyciu trzech złotych medali z rzędu w Speedway of Nations (mistrzostwa świata par) zrezygnował z kolejnego startu w tej imprezie. W praktyce oznacza to, że tam Zmarzlik dostanie w tym roku złoto w prezencie. Ubył w końcu najgroźniejszy rywal.

A jeśli chodzi o tegoroczny wystrzał w GP, to mimo ogromnej klasy sportowej zawodnika jest on poniekąd zaskoczeniem. Wcześniej Łaguta nie zajął w generalnej klasyfikacji miejsca wyższego niż szóste. Zaczął być pozycjonowany, jako zawodnik, który może wygrać turniej, ale nie cały cykl. W tym roku to się zmieni?