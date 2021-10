Artiom Łaguta dla Interii: Przygotowania do nowego sezonu rozpocznę na Malediwach

Przed rozpoczęciem sezonu i startem cyklu Grand Prix mało kto zakładał, że to właśnie Rosjanin zdetronizuje Bartosza Zmarzlika, który dwa lata z rzędu zostawał najlepszym żużlowcem na świecie. Co prawda w drugiej rundzie na Markecie w Pradze, Łaguta potrafił zwyciężyć, ale po kolejnych trzech triumfach Zmarzlika wszystko wskazywało na to, że Polak obroni tytuł.

Urodzony w Bolszom Kamieniu zawodnik wygrał ostatecznie w pięciu z jedenastu rund Grand Prix i o trzy punkty wyprzedził w klasyfikacji końcowej zawodnika Stali Gorzów oraz o czterdzieści trzy swojego rodaka Emila Sajfutdinowa.

- Tak naprawdę w to, że mogę być mistrzem świata uwierzyłem, gdy awansowałem do półfinału ostatnich zawodów w Toruniu. One zresztą były dla mnie najtrudniejsze ze wszystkich rund Grand Prix w tym roku. Ale jeśli mam się trochę cofnąć dalej, to po zawodach w Togliatti, gdzie wygrałem pod koniec sierpnia poczułem, że mogę zdobyć złoty medal.

Nie miałem jeszcze póki co kiedy się nacieszyć z mistrzostwa, jechałem także półfinał w lidze szwedzkiej. Teraz jednak pewnie powoli będzie to do mnie docierać - mówi mam Artiom Łaguta.

Kończący się wielkimi krokami sezon był zdecydowanie najlepszym w karierze 31-letniego żużlowca. Rosjanin zdobył nie tylko indywidualne mistrzostwo świata ale został też drużynowym mistrzem Polski z Betard Spartą Wrocław.

- Na pewno przejście do Sparty Wrocław bardzo dużo mi pomogło. Będę starał się podobnie jeździć w następnych latach. Chciałbym w tym miejscu podziękować trzem moim mechanikom. Wykonywali przez długie miesiące naprawdę kawał dobrej pracy. Dziękuję także swojej rodzinie, dzieciom i rodzicom - dodaje.

Artiom Łaguta podczas organizowanej w czwartek Gali PGE Ekstraligi w Warszawie odebrał nagrodę dla najlepszego zagranicznego żużlowca polskiej ligi.

- Jestem tutaj już czwarty lub piąty raz. To bardzo fajny pomysł, że gala jest organizowana. Na koniec sezonu można się spotkać, porozmawiać z kolegami z toru i trenerami. Fakt, że odebrałem tę nagrodę stanowi dla mnie naprawdę dodatkowy powód do radości. Jeśli chodzi o laureatów w pozostałych kategoriach, ich zwycięzcy mnie nie zaskoczyli, wszystko poszło zgodnie z planem. Szkoda tylko, że podobna gala nie jest organizowana przed rozpoczęciem sezonu - twierdzi mistrz świata.

Artiom Łaguta: Wyjeżdżam na Malediwy

Artiom Łaguta zdradził nam plany na najbliższe miesiące. Do końca października będzie odpoczywał, na początku listopada wyjeżdża na wakacje z rodziną, które będą jednocześnie.. rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu.

- Wyjeżdżamy na Malediwy. Będą tam nie tylko wypoczywał, ale i trenował. Mam zamiar biegać, jeździć na rowerze, ćwiczyć indywidualnie. Zazwyczaj gdy jestem na wakacjach to właśnie staram się też trenować.

Rosjanin jeszcze przez rok jest związany kontraktem z Betradem Spartą Wrocław. Plany na kolejny sezon?

- Postaram się obronić tytuł indywidualnego mistrza świata i drużynowe mistrzostwo Polski ze Spartą - zakończył Rosjanin.

Z Artiomem Łagutą rozmawiał w Warszawie Zbigniew Czyż