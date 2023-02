Armia amatorów, a kosztuje tyle, że głowa boli

Najbardziej sytuację, w jakiej znalazł się Włókniarz Częstochowa obrazuje ubiegłoroczne wypożyczenie Franciszka Karczewskiego do Cellfast Wilków Krosno. Włókniarz dostał 300 tysięcy złotych. Wszyscy bili brawo i mówili, że to hit, że Włókniarz dostał taką kasę za 16-latka. Zmienili zdanie, gdy okazało się, że klub zarobił 50 tysięcy, bo 250 tysięcy trzeba było przeznaczyć na zakup sprzętu dla Karczewskiego, bo wtedy był on amatorem.