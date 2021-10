Arged Malesa gotowa, by rzucić wyzwanie możnym

Jedyną pozycją, która nie wymaga wzmocnień w Arged Malesie Ostrów, jest formacja młodzieżowa. Trener Mariusz Staszewski po awansie do PGE Ekstraligi może liczyć na czterech obiecujących juniorów. W czwartkowy poranek beniaminek potwierdził pozostanie Kacpra Grzelaka. Wychowanek klubu powalczy o miejsce w składzie z Sebastianem Szostakiem, Jakubem Krawczykiem oraz Jakubem Pocztą.

Można powiedzieć, że najlepsza drużyna eWinner 1. Ligi jest już gotowa, by rzucić wyzwanie możnym. Krajowi seniorzy się nie zmienili, ponieważ na rynku nie było nikogo sensownego do wyjęcia - pozostali Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński. Prezes Waldemar Górski porozumiał się także z Nicolai'em Klindtem oraz Oliverem Berntzonem. Do nich dołączy były mistrz świata Chris Holder, który od lat szuka formy. Być może znajdzie ją w Ostrowie?

To największa zagadka w Arged Malesie

Największa zmiana to zawodnik U24. Rewelacja poprzedniego sezonu - Patrick Hansen przenosi się do Moje Bermudy Stali Górzów. Miejsce Duńczyka w Arged Malesie zajmie jego młodszy rodak Matias Nielsen, dotychczas występujący w drugoligowym SpecHouse PSŻ-cie Poznań. Czy taki skład pozwoli powalczyć o utrzymanie? Misja trudna, ale żużel widział już wiele niespodzianek.