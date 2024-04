Apel głównego rywala Zmarzlika! Tak widziałby tę sprawę

Akcja zza kulis parku maszyn, której nie widzą na co dzień kibice, a także wypowiedzi żużlowców przy okazji najbardziej pamiętnych obrazków z cyklu Speedway Grand Prix 2023. Tym cechuje się produkcja Twist the Throttle, która z pewnością zainteresuje wszystkich kibiców sportu żużlowego.

Discovery musi zwiększyć przekaz. Lindgren ma na to pomysł

- Chciałbym jednak, aby "Twist the Throttle" było bardziej jak serie o innych dyscyplinach sportowych, które ostatnio oglądałem, takie jak "Drive to survive", "Break Point", "Full Swing" czy "NASCAR Full Speed" . Te seriale opowiadają historie bardziej szczegółowo, mają dłuższe odcinki i są na innych platformach niż YouTube. Nie śledziłem tych dyscyplin, ale przez te serie bardziej zainteresowałem się Formułą 1, tenisem, golfem i wyścigami Nascar - dodał po chwili Fredrik Lindgren.

Trzeba przyznać, że faktycznie, choć Twist the Throttle jest interesujące dla kibiców żużla, to jednak serial o formule 1 "Drive to survive" porwał tłumy na całym świecie, co przełożyło się na nową rzeszę fanów.