Apator przedstawił juniorów. Rewolucji nie będzie

Liderem formacji juniorskiej toruńskiej ekipy w sezonie 2022 będzie Krzysztof Lewandowski. Za 16-latkiem naprawdę solidny debiut w PGE Ekstralidze. Kibice oczekują, że utalentowany żużlowiec pójdzie za ciosem i za rok jeszcze bardziej poprawi swoją średnią. Najprawdopodobniej u jego boku w większości spotkań wystąpi Karol Żupiński. Wychowanek Wybrzeża co prawda nie zachwycał, ale na pewno zrobi wszystko, by wynagrodzić Tomaszowi Bajerskiemu wiarę w jego osobę.

Przynajmniej na papierze na "ławce rezerwowych" znajdą się Denis Zieliński i Mateusz Affelt. Pierwszy z nich do Torunia przywędrował z ZOOLeszcz GKM-u, gdzie z sezonu na sezon wchodził na coraz wyższy poziom. To właśnie on ma konkurować z Karolem Żupińskim o jedno miejsce w meczowej siódemce. Bez presji do zmagań ligowych podejdzie z kolei 15-letni jeszcze Affelt, który głównie powinien objeżdżać się nadal w imprezach juniorskich.

Brak rewolucji wśród zawodników U21 to chyba niezbyt dobre informacje dla kibiców. Na ich szczęście klub zdecydował się na solidne wzmocnienia w formacji seniorskiej. Wielkie zmiany mają dać torunianom długo wyczekiwany medal drużynowych mistrzostw Polski.